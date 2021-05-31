Столтенберг пояснив, чому Україну та Грузію не покличуть на саміт НАТО

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"Саміт буде тільки для союзників, тому що це відносно короткий саміт - один день, потім в наступний раз, можливо, у нас буде більше часу, і тоді у нас, ймовірно, буде більше зустрічей на високому рівні. Але я не буду гадати, коли у нас буде наступна зустріч на високому рівні з партнерами. Але на цей раз він відносно короткий, і тому форматів партнерства немає", - заявив Генсек.

Що було раніше

Саміт глав держав і урядів 30 держав-членів НАТО відбудеться 14 червня в штаб-квартирі альянсу в Брюсселі.



Це буде перший саміт НАТО за участю нового президента США Джо Байдена. Остання зустріч лідерів НАТО відбулася в Лондоні в грудні 2019 року.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна на наступному саміті НАТО в червні очікує готовність країн-членів підтримки в питанні надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.

Раніше Глава держави заявляв, що Україна розуміє, що для вступу в НАТО потрібно відповідати стандартам Альянсу, але не можна зводити все лише до реформ, особливо зараз.