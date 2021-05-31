Столтенберг пояснив, чому Україну та Грузію не покличуть на саміт НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. На саміт лідерів країн НАТО не запросять партнерів через формат заходу. Про це заявив Генеральний секретар альянсу Йєнс Столтенберг на прессконференції перед зустріччю міністрів закордонних справ і міністрів оборони НАТО, передає кореспондент УНН.
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"Саміт буде тільки для союзників, тому що це відносно короткий саміт - один день, потім в наступний раз, можливо, у нас буде більше часу, і тоді у нас, ймовірно, буде більше зустрічей на високому рівні. Але я не буду гадати, коли у нас буде наступна зустріч на високому рівні з партнерами. Але на цей раз він відносно короткий, і тому форматів партнерства немає", - заявив Генсек.
Що було раніше
Саміт глав держав і урядів 30 держав-членів НАТО відбудеться 14 червня в штаб-квартирі альянсу в Брюсселі.
Це буде перший саміт НАТО за участю нового президента США Джо Байдена. Остання зустріч лідерів НАТО відбулася в Лондоні в грудні 2019 року.
Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна на наступному саміті НАТО в червні очікує готовність країн-членів підтримки в питанні надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.
Раніше Глава держави заявляв, що Україна розуміє, що для вступу в НАТО потрібно відповідати стандартам Альянсу, але не можна зводити все лише до реформ, особливо зараз.