Столтенберг объяснил, почему Украину и Грузию не позовут на саммит НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. На саммит лидеров стран НАТО не пригласят партнеров из-за формата мероприятия. Об этом заявил Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед встречей министров иностранных дел и министров обороны НАТО, передает корреспондент УНН.
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"Саммит будет только для союзников, так как это относительно короткий саммит - один день, потом в следующий раз, возможно, у нас будет больше времени, и тогда у нас, вероятно, будет больше встреч на высоком уровне. Но я не буду гадать, когда у нас будет следующая встреча на высоком уровне с партнерами. Но на этот раз он относительно короткий, и поэтому форматов партнерства нет", - заявил Генсек.
Что было раньше
Саммит глав государств и правительств 30 государств-членов НАТО состоится 14 июня в штаб-квартире альянса в Брюсселе.
Это будет первый саммит НАТО с участием нового президента США Джо Байдена. Последняя встреча лидеров НАТО состоялась в Лондоне в декабре 2019 года.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина на следующем саммите НАТО в июне ожидает готовность стран-членов поддержки в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе.
Ранее Глава государства заявлял, что Украина понимает, что для вступления в НАТО нужно соответствовать стандартам Альянса, но нельзя сводить все лишь к реформ, особенно сейчас.