Зеленський назвав альтернативу вступу до НАТО

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Зеленський відмітив, що має намір говорити про такий план з Президентом Байденом.

“Україна може мати план „Б“. Коли Україна отримує повністю свою територіальну цілісність, отримує свої території, це буде закріплено не в умовному чомусь на зразок Будапештського меморандуму, який можуть порушувати. А будуть серйозні гравці — Євросоюз, США, які закріплюють статус України в безпековій ситуації. Це справді може бути для того, щоб вийти з колапсу, у якому зараз перебуває Європа. У нас є розуміння такого плану, і відверто скажу, що я збирався говорити про такий план з Президентом Байденом, тому що це вже за межами Нормандського формату”, — зазначив Зеленський.

В той же час, голова держави наголосив, що у разі вступу до НАТО, Україна розраховує на підтримку Сполучених Штатів та Євросоюзу у вигляді гарантування безпеки, а не через втягнення у конфлікт на Донбасі. За його словами, Україна не має наміру воювати, а питання щодо захисту держави від НАТО варто вирішувати на рівні перемовин.

В той же час, він запевняє, що конструкція НАТО втрачає свою цінність, якщо відмовляється захищати будь-яку країну-член Альянсу у випадку конфлікту.

“І якщо в НАТО частина країн хоче бачити Україну в Альянсі, а декілька країн, які в гарних відносинах з Росією, — не хочуть України в НАТО, то знову питання до цієї конструкції — чи вона така сильна й потужна? Я вважаю, що це крихкість цієї конструкції. І проведіть паралель з Європейським Союзом...Велика Британія вийшла з ЄС. ЄС без Великої Британії став міцнішим? Точно ні. Це вже не „арочна“ конструкція, яка є найміцнішою у світі. Це конструкція, яка сиплеться”, — зазначив президент.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський під час виступу на всеукраїнському форумі “Україна 30” висловив сподівання, що вже червні Україна побачить “потужний сигнал” від країн Альянсу. Він зазначав, що це є стратегічним курсом країни.

В той же час, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час виступу на форумі заявив, що не розраховує на те, що на саміті НАТО в червні ухвалять рішення про надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ).

14 червня відбудеться саміт глав держав і урядів 30 держав-членів НАТО в штаб-квартирі альянсу в Брюсселі, на якому Україна не буде присутня.

Генеральний секретар альянсу Йєнс Столтенберг зазначив, що Україну не запросили на саміт НАТО через те, що вона не є країною-союзником.

Як повідомила народний депутат від “Слуги народу” і глава української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева, наступний саміт Україна-Європейський Союз відбудеться 12 жовтня 2021 року.