Цитата:

"На спільному засіданні комітетів євроінтеграції і зовнішньої політики було повідомлено, що наступний самміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня 2021", - повідомила Мезенцева.

Доповнення

14 червня в штаб-квартирі альянсу в Брюсселі відбудеться саміт глав держав і урядів 30 держав-членів НАТО.

Це буде перший саміт НАТО за участю нового президента США Джо Байдена. Остання зустріч лідерів НАТО відбулася в Лондоні в грудні 2019 року.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна на наступному саміті НАТО в червні очікує готовність країн-членів підтримки в питанні надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.

Генеральний секретар альянсу Йєнс Столтенберг на прес-конференції пояснив, що на саміт лідерів країн НАТО не запросять Україну і Грузію через формат заходу. Він зазначив, що саміт пройде тільки для союзників.



