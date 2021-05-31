Наступний самміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Наступний самімт Україна-Європейський Союз відбудеться 12 жовтня 2021 року. Про це в своєму Telegram-каналі повідомила народний депутат від "Слуги народу" і глава української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева, передає УНН.
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"На спільному засіданні комітетів євроінтеграції і зовнішньої політики було повідомлено, що наступний самміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня 2021", - повідомила Мезенцева.
Доповнення
14 червня в штаб-квартирі альянсу в Брюсселі відбудеться саміт глав держав і урядів 30 держав-членів НАТО.
Це буде перший саміт НАТО за участю нового президента США Джо Байдена. Остання зустріч лідерів НАТО відбулася в Лондоні в грудні 2019 року.
Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна на наступному саміті НАТО в червні очікує готовність країн-членів підтримки в питанні надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.
Генеральний секретар альянсу Йєнс Столтенберг на прес-конференції пояснив, що на саміт лідерів країн НАТО не запросять Україну і Грузію через формат заходу. Він зазначив, що саміт пройде тільки для союзників.