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Следующий саммит Украина-ЕС состоится 12 октября

Киев • УНН

 • 13587 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Следующий самимт Украина-Европейский Союз состоится 12 октября 2021 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщила народный депутат от "Слуги народа" и глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, передает УНН.

Следующий саммит Украина-ЕС состоится 12 октября

Цитата:

"На совместном заседании комитетов евроинтеграции и внешней политики было сообщено, что следующий саммит Украина-ЕС состоится 12 октября 2021 года", - сообщила Мезенцева.

Дополнение

14 июня в штаб-квартире альянса в Брюсселе состоится саммит глав государств и правительств 30 государств-членов НАТО.

Это будет первый саммит НАТО с участием нового президента США Джо Байдена. Последняя встреча лидеров НАТО состоялась в Лондоне в декабре 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина на следующем саммите НАТО в июне ожидает готовность стран-членов поддержки в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции объяснил, что на саммит лидеров стран НАТО не пригласят Украину и Грузию из-за формата мероприятия. Он отметил, что саммит пройдет только для союзников.

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