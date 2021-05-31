Следующий саммит Украина-ЕС состоится 12 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Следующий самимт Украина-Европейский Союз состоится 12 октября 2021 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщила народный депутат от "Слуги народа" и глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, передает УНН.
Цитата:
"На совместном заседании комитетов евроинтеграции и внешней политики было сообщено, что следующий саммит Украина-ЕС состоится 12 октября 2021 года", - сообщила Мезенцева.
Дополнение
14 июня в штаб-квартире альянса в Брюсселе состоится саммит глав государств и правительств 30 государств-членов НАТО.
Это будет первый саммит НАТО с участием нового президента США Джо Байдена. Последняя встреча лидеров НАТО состоялась в Лондоне в декабре 2019 года.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина на следующем саммите НАТО в июне ожидает готовность стран-членов поддержки в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе.
Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции объяснил, что на саммит лидеров стран НАТО не пригласят Украину и Грузию из-за формата мероприятия. Он отметил, что саммит пройдет только для союзников.