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Офіс Президента і МЗС розійшлися в думках про готовність НАТО видати план щодо членства в червні

Київ • УНН

 • 21398 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. В Офісі Президента і Міністерстві закордонних справ розійшлися в думках з приводу перспектив членства України у НАТО. Президент Володимир Зеленський під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30" висловив сподівання, що вже червні Україна побачить "потужний сигнал" від країн Альянсу. У той же час, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив про неготовність НАТО видати Києву план дій щодо членства в червні, пише УНН.

Офіс Президента і МЗС розійшлися в думках про готовність НАТО видати план щодо членства в червні

Деталі

Зокрема, Зеленський зазначив, що вступ України в співдружність країн Євросоюзу і членство в Північноатлантичному Альянсі (НАТО) є стратегічним курсом країни. Президент сподівається, що НАТО видасть план дій щодо членства в червні.

Тим часом, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час виступу на форумі заявив, що не розраховує на те, що на саміті НАТО в червні ухвалять рішення про надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ).

Цитата

“У цьому році президент Зеленський і МЗС поставили питання про необхідність надання Україні ПДЧ. Я не думаю, що на саміті в червні це рішення буде прийнято. Але для нас дуже важливо почати цю дискусію і запустити процес, який призведе врешті-решт до надання ПДЧ для України”, — заявив Кулеба.

За його словами, основною перешкодою для України в отриманні ПДЧ є побоювання деяких країн спровокувати Російську Федерацію. При цьому він вважає, що членство України в НАТО “історично неминуче”.

Контекст

Під час форуму “Украіна.30” глава представництва НАТО в Україні Олександр Винников НАТО заявив, що питання про довгострокове партнерство з Україною буде однією з тем для обговорення на саміті 14 червня.

Раніше в соціальних мережах з’явилася інформація, що посли НАТО на останній зустрічі затвердили програму саміту Організації Північноатлантичного договору, який повинен відбутися 14 червня, і Україна нібито не запросили для участі в цьому саміті.

Як заявляв представник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, поки триває діалог з партнерами по НАТО щодо модальностей залучення України до саміту лідерів.

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