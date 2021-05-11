Офіс Президента і МЗС розійшлися в думках про готовність НАТО видати план щодо членства в червні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. В Офісі Президента і Міністерстві закордонних справ розійшлися в думках з приводу перспектив членства України у НАТО. Президент Володимир Зеленський під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30" висловив сподівання, що вже червні Україна побачить "потужний сигнал" від країн Альянсу. У той же час, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив про неготовність НАТО видати Києву план дій щодо членства в червні, пише УНН.
Деталі
Зокрема, Зеленський зазначив, що вступ України в співдружність країн Євросоюзу і членство в Північноатлантичному Альянсі (НАТО) є стратегічним курсом країни. Президент сподівається, що НАТО видасть план дій щодо членства в червні.
Тим часом, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час виступу на форумі заявив, що не розраховує на те, що на саміті НАТО в червні ухвалять рішення про надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ).
Цитата
“У цьому році президент Зеленський і МЗС поставили питання про необхідність надання Україні ПДЧ. Я не думаю, що на саміті в червні це рішення буде прийнято. Але для нас дуже важливо почати цю дискусію і запустити процес, який призведе врешті-решт до надання ПДЧ для України”, — заявив Кулеба.
За його словами, основною перешкодою для України в отриманні ПДЧ є побоювання деяких країн спровокувати Російську Федерацію. При цьому він вважає, що членство України в НАТО “історично неминуче”.
Контекст
Під час форуму “Украіна.30” глава представництва НАТО в Україні Олександр Винников НАТО заявив, що питання про довгострокове партнерство з Україною буде однією з тем для обговорення на саміті 14 червня.
Раніше в соціальних мережах з’явилася інформація, що посли НАТО на останній зустрічі затвердили програму саміту Організації Північноатлантичного договору, який повинен відбутися 14 червня, і Україна нібито не запросили для участі в цьому саміті.
Як заявляв представник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, поки триває діалог з партнерами по НАТО щодо модальностей залучення України до саміту лідерів.