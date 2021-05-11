Офис Президента и МИД разошлись во мнениях о готовности НАТО выдать план относительно членства в июне

Детали

В частности, Зеленский отметил, что вступление Украины в содружество стран Евросоюза и членство в Североатлантическом Альянсе (НАТО) является стратегическим курсом страны. Президент надеется, что НАТО выдаст план действий по членству в июне.

Между тем, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время выступления на форуме заявил, что не рассчитывает на то, что на саммите НАТО в июне примут решение о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ).

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“В этом году президент Зеленский и МИД поставили вопрос о необходимости предоставления Украине ПДЧ. Я не думаю, что на саммите в июне это решение будет принято. Но для нас очень важно начать эту дискуссию и запустить процесс, который приведет в конце концов к предоставлению ПДЧ для Украины”, — заявил Кулеба.

По его словам, основным препятствием для Украины в получении ПДЧ опасения некоторых стран спровоцировать Российскую Федерацию. При этом он считает, что членство Украины в НАТО “исторически неизбежно”.

Контекст

Во время форума “Украина.30” глава представительства НАТО в Украине Александр Винников НАТО заявил, что вопрос о долгосрочном партнерстве с Украиной будет одной из тем для обсуждения на саммите 14 июня.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что послы НАТО на последней встрече утвердили программу саммита Организации Североатлантического договора, который должен состояться 14 июня, и Украина якобы не пригласили для участия в этом саммите.

Как заявил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пока продолжается диалог с партнерами по НАТО по модальностей привлечения Украины к саммиту лидеров.