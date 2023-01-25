Зеленский наградил 338 военных, 15 из них - посмертно

Детали

Президент согласно указу № 34/2023 постановил наградить 11 военнослужащих за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Зеленский также отметил орденом “За мужество” І степени майора Александра Коваленко, II степени — капитана Игоря Базарова и майора Сергея Лаща.

Орденом “За мужество” III степени отмечены 22 военнослужащих, орденом Даниила Галицкого — 6.

Медалью “За военную службу Украине” награждены 24 военнослужащих, медалью “За безупречную службу” III степени — 4, медалью “Защитнику Отечества” — 9.

Указом № 35/2023 Президент постановил наградить орденом “За мужество” III степени 28 военнослужащих, среди которых 15 — посмертно. Этим указом медалью “За военную службу Украине” отмечены 32 военнослужащих, медалью “Защитнику Отечества” — 50, медалью “За спасенную жизнь” — 3.

Указом № 36/2023 Зеленский постановил наградить медалью “Защитнику Отечества” 171 военнослужащего.

Напомним

Зеленский подписал 9 января указы о награждении наших воинов. Государственными наградами отмечены 573 бойца. Из них 283 — посмертно.