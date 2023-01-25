Зеленський нагородив 338 військових, 15 з них — посмертно

Деталі

Президент згідно з указом № 34/2023 постановив нагородити 11 військовослужбовців за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Зеленський також відзначив орденом “За мужність” І ступеня майора Олександра Коваленка, II ступеня — капітана Ігоря Базарова та майора Сергія Лаща.

Орденом “За мужність” III ступеня відзначені 22 військовослужбовці, орденом Данила Галицького — 6.

Медаллю “За військову службу Україні” нагороджені 24 військовослужбовців, медаллю “За бездоганну службу” III ступеня — 4, медаллю “Захиснику Вітчизни” — 9.

Указом № 35/2023 Президент постановив нагородити орденом “За мужність” III ступеня 28 військовослужбовців, серед яких 15 — посмертно. Цим указом медаллю “За військову службу Україні” відзначені 32 військовослужбовці, медаллю “Захиснику Вітчизни” — 50, медаллю “За врятоване життя” — 3.

Указом № 36/2023 Зеленський постановив нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” 171 військовослужбовця.

Нагадаємо

Зеленський підписав 9 січня укази про нагородження наших воїнів. Державними нагородами відзначені 573 бійці. З них 283 — посмертно.