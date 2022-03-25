Зеленский подчеркнул, что разговор с рф должен быть серьезным, а условия справедливыми
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что разговор с россией должен быть серьезным, а условия справедливими. Териториальная целостность Украины должна быть обеспечена, передает УНН.
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"Сдерживая российские действия, наши защитники и защитницы подводят руководство россии к простой и логичной мысли: надо говорить. Говорить содержательно. Срочно. Честно. И ради результата, а не ради того, чтобы тянуть время. 16 Тысяч российских военных уже погибли. Для чего? Что это кому дает?
Разговор должен быть серьезным. Украинский суверенитет должен быть гарантирован. Территориальная целостность Украины должна быть обеспечена", - сказал Зеленский.
Детали
Президент подчеркнул, что условия должны быть справедливыми.
"А других украинский народ не будет принимать", - добавил Зеленский.
Дополнения
Министр иностранных дел Украины в пятницу отреагировал на заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана относительно переговорного процесса Украины с рф.
Контекст
Ранее сегодня президент Турции заявил, что Украина и россия близки к консенсусу по четырем из шести пунктов переговорного процесса.
По словам Эрдогана, упомянутые пункты - это вступление Украины в НАТО, принятие русского языка как официального, разоружение и вопросы коллективной безопасности.