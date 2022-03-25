Кулеба зробив заяву щодо “консенсусу з рф” у питаннях мови, “демілітаризації” та вступу до НАТО. Раніше про це казав Ердоган
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Міністр закордонних справ України у п’ятницю відреагував на заяви турецького президента Реджепа Таїпа Ердонага щодо переговорного процесу України з рф. Коментар оприлюднив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook, пише УНН.
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"Немає жодного консенсусу з росією щодо згаданих Президентом Туреччини чотирьох пунктів. Зокрема, єдиною державною мовою в Україні є і буде українська. Та й загалом класифікація ключових тем переговорів на чотири або іншу кількість пунктів є некоректною. У підгрупах делегацій одночасно обговорюється багато різних питань”, - повідомив Кулеба.
Деталі
З його слів, переговорний процес з рф йде “надзвичайно важко”, українська делегація “зайняла сильну позицію і від своїх вимог не відмовляється”.
Міністр зазначив, що країна наполягає, насамперед, на припиненні вогню, гарантіях безпеки та територіальній цілісності України.
“Україна буде продовжувати діалог з Туреччиною та усіма іншими зацікавленими сторонами, аби відновити мир на українській землі. Сподіваємося, що Туреччина, як друг і стратегічний партнер України, буде також продовжувати підтримку на усіх треках”, - зазначив дипломат.
Він нагадав, що запровадження нових санкцій проти Росії та зміцнення обороноздатності України є не менш важливими факторами, аби зупинити російську воєнну машину та досягти бажаного прогресу на переговорах.
Контекст
Раніше сьогодні президент Туреччини заявив, що Україна та росія близькі до консенсусу щодо чотирьох із шести пунктів переговорного процесу.
За словами Ердогана, згадані пункти – це вступ України до НАТО, прийняття російської мови як офіційної, роззброєння та питання колективної безпеки.