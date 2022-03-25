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Кулеба сделал заявление относительно “консенсуса с рф” в вопросах языка, “демилитаризации” и вступления в НАТО. Ранее об этом говорил Эрдоган

Киев • УНН

 • 147158 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины в пятницу отреагировал на заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана относительно переговорного процесса Украины с рф. Комментарий обнародовал спикер МИД Олег Николенко в Facebook, пишет УНН.

Кулеба сделал заявление относительно “консенсуса с рф” в вопросах языка, “демилитаризации” и вступления в НАТО. Ранее об этом говорил Эрдоган

Цитата

"Нет никакого консенсуса с россией относительно упомянутых Президентом Турции четырех пунктов. В частности, единственным государственным языком в Украине является и будет украинский. Да и в целом классификация ключевых тем переговоров на четыре или другое количество пунктов является некорректной. В подгруппах делегаций одновременно обсуждается много разных вопросов”, - сообщил Кулеба.

Детали

По его словам, переговорный процесс с рф идет “чрезвычайно трудно”, украинская делегация “заняла сильную позицию и от своих требований не отказывается”.

Министр отметил, что страна настаивает, прежде всего, на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины.

“Украина будет продолжать диалог с Турцией и всеми другими заинтересованными сторонами, чтобы восстановить мир на украинской земле. Надеемся, что Турция, как друг и стратегический партнер Украины, будет также продолжать поддержку на всех треках”, - отметил дипломат.

Он напомнил, что введение новых санкций против России и укрепление обороноспособности Украины являются не менее важными факторами, чтобы остановить российскую военную машину и достичь желаемого прогресса на переговорах.

Контекст

Ранее сегодня президент Турции заявил, что Украина и россия близки к консенсусу по четырем из шести пунктов переговорного процесса.

По словам Эрдогана, упомянутые пункты - это вступление Украины в НАТО, принятие русского языка как официального, разоружение и вопросы коллективной безопасности.

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