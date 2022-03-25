Зеленський наголосив, що розмова з рф має бути серйозною, а умови справедливими
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що розмова з росією має бути серйозною, а умови справедливими. Територіальна цілісність України має бути забезпечена, передає УНН.
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"Стримуючи російські дії, наші захисники й захисниці підводять керівництво росії до простої й логічної думки: треба говорити. Говорити змістовно. Терміново. Чесно. І заради результату, а не заради того, щоб тягнути час. 16 тисяч російських військових уже загинули. Для чого? Що це кому дає?
Розмова має бути серйозною. Український суверенітет має бути гарантований. Територіальна цілісність України має бути забезпечена", - сказав Зеленський.
Деталі
Президент наголосив, що умови повинні бути справедливими.
"А інших український народ не прийматиме", - додав Зеленський.
Доповнення
Міністр закордонних справ України у п’ятницю відреагував на заяви турецького президента Реджепа Таїпа Ердонага щодо переговорного процесу України з рф.
Контекст
Раніше сьогодні президент Туреччини заявив, що Україна та росія близькі до консенсусу щодо чотирьох із шести пунктів переговорного процесу.
За словами Ердогана, згадані пункти – це вступ України до НАТО, прийняття російської мови як офіційної, роззброєння та питання колективної безпеки.