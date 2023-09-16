Зеленский на Генассамблее ООН может увеличить разногласия между ее участниками

Детали

Хотя западные державы сплотились за Украину, война вызвала глубокие разногласия, и некоторые развивающиеся страны обеспокоены миллиардами долларов, выделенных Киеву. Они считают, что эта война также влияет на бедных, повышая цены на продукты питания.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш начнет неделю в понедельник с саммита по вопросам развития, надеясь сосредоточиться на достижении недостижимых целей по помощи наиболее нуждающимся странам.

«Мы будем собираться в то время, когда человечество столкнется с огромными вызовами — от ухудшения чрезвычайной климатической ситуации до эскалации конфликтов, глобального кризиса стоимости жизни, резкого роста неравенства и драматических технологических сбоев», — сказал Гутерриш о Генеральной Ассамблее.

«Люди ищут у своих лидеров выхода из этой беды. Однако перед лицом всего этого и прочего геополитические разногласия подрывают нашу способность реагировать», — сказал он.

«Возникает многополярный мир. Многополярность может быть фактором равновесия. Но она также может привести к эскалации напряженности, фрагментации и хуже».

Несмотря на главную роль, Зеленский должен действовать осторожно, сказал Ричард Гоуэн, эксперт по вопросам ООН в Международной кризисной группе.

«Если он будет слишком жестким, он может превратить эту возможность в дипломатический кризис», — сказал он.

Дополнение

Подавляющее большинство стран проголосовали за осуждение вторжения россии, начатого в феврале 2022 года. Но такие лидеры, как президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, «очень четко дали понять, что они верят, что теперь пришло время для дипломатии, и вы можете увидеть довольно много трений между украинцами и странами Глобального Юга», – сказал Гован.

Высокопоставленный европейский дипломат сказал, что война «отвлекала политическое и экономическое внимание» от других насущных проблем, таких как отсутствие продовольственной безопасности, климатический кризис, неравенство и доступ к финансированию.

«Между развивающимися и развитыми странами растет разрыв. Подготовка к этой неделе также заключается в том, чтобы убедиться, что этот разрыв не будет расти дальше», — сказал дипломат на условиях анонимности.

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