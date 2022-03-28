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Зеленский: мы создаем группу экспертов, которые на постоянной основе будут анализировать примененные против россии санкции

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения сообщил, что Украина собирает группу экспертов для контроля эффективности санкций против россии, информирует УНН.

Зеленский: мы создаем группу экспертов, которые на постоянной основе будут анализировать примененные против россии санкции

Цитата

"Если же санкционные пакеты слабые или работают недостаточно, если их можно обходить, то это создает у руководства россии опасную иллюзию, будто они могут позволять себе и дальше то, что делают сейчас. А за это платят украинцы - своими жизнями. Тысячами жизней. Поэтому уже с этой недели мы создаем при Офисе Президента группу экспертов - как украинских, так и международных, которые на постоянной основе будут анализировать примененные против россии санкции - на что они реально влияют. Наша цель - чтобы санкции работали так, как это и задумывалось. И чтобы не было никакой возможности их обходить. Это должно быть целью и для всего демократического мира - без всяких исключений", - сказал он.

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