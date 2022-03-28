Зеленський: ми створюємо групу експертів, які на постійній основі будуть аналізувати застосовані проти росії санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення повідомив, що Україна збирає групу експертів для контролю ефективності санкцій проти росії, інформує УНН.
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"Якщо ж санкційні пакети слабкі або працюють недостатньо, якщо їх можна обходити, то це створює в керівництва росії небезпечну ілюзію, ніби вони можуть дозволяти собі й надалі те, що роблять зараз. А за це платять українці – своїми життями. Тисячами життів. Тому вже з цього тижня ми створюємо при Офісі Президента групу експертів – українських і міжнародних, які на постійній основі будуть аналізувати застосовані проти росії санкції – на що вони реально впливають. Наша мета – щоб санкції працювали так, як це й задумувалось. І щоб не було жодної можливості їх обходити. Це має бути метою й для всього демократичного світу – без жодних винятків. Жодних", - сказав він.
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