Зеленский к европейцам, имеющим боевой опыт: "Вы можете вместе с нами защищать Европу"

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“Пока государственные институты в Европе не спешат с реально очень прочными решениями, каждый европеец в своей столице может уже прийти в наше посольство и предложить свою помощь. Требуйте также от своих правительств, чтобы Украина получила больше - больше финансовой, больше военной помощи. Потому что эта помощь - это помощь вам. Потому что это помощь Европе. Вы сами себе помогаете”, - сказал президент.

“Если вы в Европе имеете боевой опыт и не хотите смотреть на нерешительность политиков, вы можете прибыть в нашу страну и вместе с нами защищать Европу, где это сейчас очень нужно. Вас уже шантажировали газом. Вас уже унижали. Вас уже хотят расколоть и поделить так же, как пытаются поделить сегодня Украину. Защищайте себя. Так же, как мы защищаем себя”, - добавил он.

Напомним

24 февраля в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированном Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.