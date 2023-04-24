Зеленский к международным партнерам: важно максимально быстро поставлять оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что важно, чтобы международные партнеры были максимально быстрыми в поставке обещанной помощи, особенно оружия. Об этом Зеленский сказал во время совместной пресс-конференция с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Житомире, передает корреспондент УНН.
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«Важно, чтобы все наши партнеры сейчас были максимально решительными и максимально быстрыми в поставке обещанной помощи, особенно оружия. Чтобы мы могли максимально ускорить завершение этой войны – освободить нашу землю и восстановить полную силу международного права», – сказал Зеленский.
Дополнение
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что на сегодня все попытки инициировать мирное урегулирование – являются пророссийскими. И только оружие может стать победным аргументом в общении с врагом.
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