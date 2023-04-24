Зеленський до міжнародних партнерів: важливо максимально швидко постачати зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що важливо, щоб міжнародні партнери були максимально швидкими в постачанні обіцяної допомоги, особливо зброї. Про це Зеленський сказав під час спільної прес-конференція з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас в Житомирі, передає кореспондент УНН.
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«Важливо, щоб усі наші партнери зараз були максимально рішучими й максимально швидкими в постачанні обіцяної допомоги, особливо зброї. Щоб ми могли максимально прискорити завершення цієї війни – звільнити нашу землю та відновити повну силу міжнародного права», – сказав Зеленський.
Доповнення
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що на сьогодні усі спроби ініціювати мирне врегулювання – є проросійськими. І лише зброя може стати переможним аргументом у спілкуванні з ворогом.
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