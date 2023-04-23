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Данілов про мирні переговори з рф: зброя – найкращій посередник

Данілов про мирні переговори з рф: зброя – найкращій посередник

Київ • УНН

 • 527057 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що на сьогодні усі спроби ініціювати мирне врегувалювання – є проросійськими. І лише зброя може стати переможним аргументом у спілкуванні з ворогом. Про це, як повідомляє УНН, Данілов написав на своїй сторінці у Фейсбук.

Цитата

«Коли мета російського агресора залишається незмінною — знищення України, ініціативи мирного врегулювання, що звучать останнім часом, — це ніщо інше як проросійська миротворчість.

Не треба нас постійно садити за стіл переговорів, дайте нам достатньо зброї. Зброя — найкращий посередник і єдиний зрозумілий для рф аргумент спілкування», - вважає Данілов.

Контекст

Така заява Данілов пролунала на тлі закликів представників різних країн до врегулювання військового конфлікту шляхом перемовин.

Зокрема, Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва днями знову закликав до переговорного врегулювання війни між Києвом та Москвою. Крім того, з’явилася інформація, що президент Франції Емманюель Макрон має намір залучити Китай у якості посередника у переговорах між Україною та рф. Водночас, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ наголосив, що Україна сама вирішує, коли настане час і прийнятні умови для будь-яких переговорів про її майбутнє. 

Крім того, позиція КНР у якості неупереджено посередника неодноразово піддавалася сумнівам, на тлі заяв представників Пекіну. Наприклад, нещодавно посол Китаю у Франції Лу Шайє заявив, що колишні радянські країни "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", а також, що історично Крим належав росії. 

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