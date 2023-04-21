Немає ознак, що путін готується до миру: Столтенберг про перспективу переговорів між Україною і рф
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Україна сама вирішує, коли настане час і прийнятні умови для будь-яких переговорів про її майбутнє, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. Він сказав про це, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що президент Франції Емманюель Макрон має намір залучити Китай до того, щоб посадити Росію і Україну за стіл переговорів, передає УНН.
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«Перш за все, я вважаю, що Україна сама вирішує, коли настане час і прийнятні умови для будь-яких переговорів про майбутнє України. По-друге, немає жодних ознак того, що президент путін готується до миру. Він готується до війни. І по-третє, ми знаємо, що навіть якщо дуже важко передбачити результат цієї війни і коли вона закінчиться, якщо все закінчиться за столом переговорів, те, що відбувається за цим столом, нерозривно пов’язане з ситуацією на полі бою», – сказав генсекретар після засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбулося на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині 21 квітня.
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За його словами, єдиний спосіб переконатися, що президент рф володимир путін «готовий прийняти Україну як суверенну, незалежну державу» і мати прийнятне рішення – «це надати Україні військову підтримку, щоб зміцнити їхню позицію у будь-яких потенційних переговорах у майбутньому».
«Отже, Україна повинна вирішувати, які умови є прийнятними, а ми повинні забезпечити, щоб Україна мала достатню силу на полі бою, яка дозволить нам отримати прийнятне завершення цієї війни», – наголосив Столтенберґ.
Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що президент Франції Еммануель Макрон має намір звернутися до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може привести до переговорів між Росією та Україною – причому вже цього літа.
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