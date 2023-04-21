Маємо бути готові до довгострокових заходів: Столтенберг про те, скільки триватиме війна рф проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відмовився спрогнозувати, скільки росія буде готова вести війну проти України, але наголосив, що союзники Києва мають бути готовими до "довгострокових заходів", передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Цитата
«Я не буду спекулювати щодо цього, тому що війна або війни за своєю природою – непередбачувані. І ми ніколи не повинні недооцінювати росіян. Вони довели, що прагнуть вести агресивні дії проти України. Війна почалася не минулого року. Це почалося в 2014 році. Але саме тому меседж всім союзникам і партнерам по НАТО та Контактній групі з питань оборони в Україні полягає в тому, що ми повинні бути готові до довгострокових заходів, щоб підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно», – сказав генсекретар.
Додамо
За словами Столтенберга, НАТО буде поруч з Україною в майбутньому, «скільки буде потрібно».
«Бо це буде трагедія для українців, якщо переможе президент Путін, але також і небезпечно для союзників по НАТО. Це продемонструє всім авторитарним лідерам, що коли вони використовують військову силу, щоб отримати те, що вони хочуть, це зробить світ більш небезпечним, а союзників НАТО більш вразливими. Тож моє послання союзникам по НАТО полягає в тому, що в наших інтересах безпеки гарантувати, що Україна переможе. І переможе як суверенна країна, так», – наголосив генсекретар.
Раніше
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що місце України по праву – в НАТО і що під час сьогоднішньої зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським сторони обговорили довгострокову ініціативу підтримки України.