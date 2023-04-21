Должны быть готовы к долгосрочным мерам: Столтенберг о том, сколько продлится война рф против Украины

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«Я не буду спекулировать на этот счет, потому что война или войны по своей природе – непредсказуемы. И мы никогда не должны недооценивать русских. Они доказали, что стремятся вести агрессивные действия против Украины. Война началась не в прошлом году. Это началось в 2014 году. Но именно поэтому месседж всем союзникам и партнерам по НАТО и Контактной группе по вопросам обороны в Украине заключается в том, что мы должны быть готовы к долгосрочным мерам, чтобы поддерживать Украину столько, сколько это потребуется», – сказал генсекретарь.

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По словам Столтенберга, НАТО будет рядом с Украиной в будущем, «сколько потребуется».

«Потому что это будет трагедия для украинцев, если победит президент путин, но также и опасно для союзников по НАТО. Это продемонстрирует всем авторитарным лидерам, что когда они используют военную силу, чтобы получить то, что они хотят, это сделает мир более опасным, а союзников НАТО более уязвимыми. Поэтому мое послание союзникам по НАТО заключается в том, что в наших интересах безопасности гарантировать, что Украина победит. И победит как суверенная страна, так», – подчеркнул генсекретарь.

Ранее

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины по праву – в НАТО и что во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским стороны обсудили долгосрочную инициативу поддержки Украины.