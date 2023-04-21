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Латвія вирішила поставити Україні всі свої ПЗРК Stinger

Латвія вирішила поставити Україні всі свої ПЗРК Stinger

Київ • УНН

 • 645780 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Латвія під час засідання "Рамштайну" вирішила поставити Україні всі свої ПЗРК Stinger. Про це пише латвійський LSM, передає УНН. 

Цитата

"Латвія відповіла на прохання України про постачання систем протиповітряної оборони та прийняла рішення передати Україні всі системи протиповітряної оборони Stinger, які ще є в нашому розпорядженні. Ми зробимо все можливе, щоб доставити їх якнайшвидше", — сказала Міністр оборони Латвії Інара Мурнієце.

Деталі

Міністр оборони Латвії, беручи участь у зустрічі союзників України на базі "Рамштайн" у Німеччині, пообіцяла, що Латвія поставить Україні все своє ракетне обладнання Stinger.

"Усі стінгери, які ми відправляємо на фронт в Україну, спрямовані не лише за свободу України, а й за безпеку Латвії", — наголошує Мурнієце.

Міністр оборони зазначає, що таке рішення не означає, що Латвія повністю залишиться без переносних систем протиповітряної оборони. Замість них Латвія матиме більш сучасні системи, траєкторію снарядів яких можна буде змінювати навіть після пострілу.

Водночас міністр оборони Мурнієце наголосила, що Латвія разом з іншими союзниками працює над новою ініціативою щодо навчання українських військових у Латвії.

"Нова ініціатива — це міжнародна співпраця з нашими дуже хорошими партнерами щодо навчання українських військових. Але в процесі багато чого, деталі ще потрібно узгодити, тому ми оголосимо про це окремо", - підсумувала Мунієце.

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