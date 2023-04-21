"Рамштайн-11": голова Пентагону назвав топ-темами ППО та боєприпаси

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Зустріч Контактної групи з питань оборони України буде зосереджена на трьох питаннях: протиповітряна оборона (ППО), боєприпаси та засоби підтримки. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття засідання Контактної групи, передає кореспондент УНН.

Цитата

"На сьогоднішньому засіданні контактної групи ми зосередимося на трьох ключових питаннях: ППО, боєприпаси та засоби підтримки. Україна терміново потребує нашої допомоги, щоб захистити громадян, інфраструктуру та Збройні сили від російських ракет", - повідомив міністр.

Деталі

Він додав, що "з нетерпінням" чекає оновлення інформації від бригадного генерала ЗС США Антоніо Агуто, який також є командувачем Групи сприяння безпеці в Україні, щодо роботи з розбудови бронетанкової бойової потужності України.

"Ми також почуємо оновлену інформацію про наш прогрес у довгостроковій перспективі підтримки українського обладнання. Ми всі знаємо, що поставлено на карту. Понад рік війська України захищали свою державу та своїх співгромадян. Але вони також захищали основний принцип, згідно з яким автократи не можуть просто атакувати своїх менших сусідів. Доблесть і майстерність українського війська надихнули світ", - сказав Остін.

Окрім цього, він подякував кожній країні, яка приєдналася до засідання, які "показали, що народи доброї волі з усього світу відкидають жорстокість і агресію росії".

"Багато хто з вас глибоко занурився у власні запаси, щоб надати допомогу Україні. Деякі наші союзники, такі як Естонія та Латвія, пожертвували більше ніж 1% свого ВВП на справу України. Європейський Союз нещодавно оголосив про важливу ініціативу щодо збільшення промислового виробництва боєприпасів, і завдяки роботі національних директорів з питань озброєнь багато інших країн також збільшують виробництво боєприпасів, яких так потребує Україна", - зазначив очільник Пентагону.

Нагадаємо

Міністр оборони США Ллойд Остін поінформував, що учасники Контактної групи з питань оборони України надали Україні безпекову допомогу на суму понад 55 мільярдів доларів.

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