"Рамштайн-11": голова Пентагону назвав топ-темами ППО та боєприпаси
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Зустріч Контактної групи з питань оборони України буде зосереджена на трьох питаннях: протиповітряна оборона (ППО), боєприпаси та засоби підтримки. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття засідання Контактної групи, передає кореспондент УНН.
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"На сьогоднішньому засіданні контактної групи ми зосередимося на трьох ключових питаннях: ППО, боєприпаси та засоби підтримки. Україна терміново потребує нашої допомоги, щоб захистити громадян, інфраструктуру та Збройні сили від російських ракет", - повідомив міністр.
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Він додав, що "з нетерпінням" чекає оновлення інформації від бригадного генерала ЗС США Антоніо Агуто, який також є командувачем Групи сприяння безпеці в Україні, щодо роботи з розбудови бронетанкової бойової потужності України.
"Ми також почуємо оновлену інформацію про наш прогрес у довгостроковій перспективі підтримки українського обладнання. Ми всі знаємо, що поставлено на карту. Понад рік війська України захищали свою державу та своїх співгромадян. Але вони також захищали основний принцип, згідно з яким автократи не можуть просто атакувати своїх менших сусідів. Доблесть і майстерність українського війська надихнули світ", - сказав Остін.
Окрім цього, він подякував кожній країні, яка приєдналася до засідання, які "показали, що народи доброї волі з усього світу відкидають жорстокість і агресію росії".
"Багато хто з вас глибоко занурився у власні запаси, щоб надати допомогу Україні. Деякі наші союзники, такі як Естонія та Латвія, пожертвували більше ніж 1% свого ВВП на справу України. Європейський Союз нещодавно оголосив про важливу ініціативу щодо збільшення промислового виробництва боєприпасів, і завдяки роботі національних директорів з питань озброєнь багато інших країн також збільшують виробництво боєприпасів, яких так потребує Україна", - зазначив очільник Пентагону.
Нагадаємо
Міністр оборони США Ллойд Остін поінформував, що учасники Контактної групи з питань оборони України надали Україні безпекову допомогу на суму понад 55 мільярдів доларів.