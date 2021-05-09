Зеленский: для украинцев победа над нацизмом - это выстраданный сокровище, а не повод поехать на шашлыки

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“Сегодня, 9 мая, Украина отмечает День победы над нацизмом. Чтобы понять и постичь значение этой победы, достаточно пройтись воскресным Киевом. Набережной гуляют семьи с детьми, у Кия, Щека, Хорива и Лыбеди фотографируются молодожены, в парке дедушка учит внучку кататься на велосипеде, на террасах кафе люди пьют десерты, а рядом уличный скрипач невероятно выполняет „Мелодию“ Мирослава Скорика. Все это происходит под сине-желтыми флагами, в независимой Украине. И в ней май 2021 года выглядит существенно иначе, чем май 1943-го, когда Киев был оккупирован нацистами”, — сказал Зеленский.

Он отметил, что там все, о чем он сказал, было невозможно.

Президент подчеркнул, что нет в мире такого музея, где бы хватило места всем фотографиям украинцев, которые боролись и победили нацизм в составе антигитлеровской коалиции. Это по меньшей мере семь миллионов украинцев, без которых победа была бы невозможна.

“Что для нас победа над нацизмом? Это память. О ее страшной цене. О том, что во Второй мировой погибло свыше восьми миллионов украинцев. Что домой не вернулся каждый пятый украинец. Что в общем война унесла не менее 50 миллионов человеческих жизней. И через эти ужасные цифры слово „победа“ надо воспринимать без эйфории и головокружения головы. И желание повторить победу может касаться чемпионата по хоккею или футболу, но не войны и смертей каждого из 2194 дней Второй мировой”, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, победителей украшает скромность.

“Все, кому посчастливилось общаться с ветеранами Второй мировой, знают, как они всегда говорили о войне. Скромно, без надрыва, хвастовства, тщеславия, пафоса и без единой капли романтизма. Потому романтика на войне бывает только в кино. А в реальной жизни, в горах трупов, оторванных конечностях, в концлагерях, бомбардировках, блокадах, поездах с остарбайтерами и газовых камерах нет никакой романтики”, — сказал Президент.

Зеленский отметил, что они это видели, прошли, победили и ежегодно 9 мая говорили друг, неизменный тост: “Пусть никогда не будет войны”.

“И для нас победа над нацизмом — это выстраданное сокровище, а не очередной повод поехать на шашлыки. Это не наклейки на авто, а цветы на могилу предков. Это не карнавал, не костюмированная вечеринка и точно не фотосессия политиков в форме армии, к которой они не имели отношения, с пулеметом, который они не умеют держать в руках”, — подчеркнул Зеленский.

Спрашивая, что такое для украинцев победа над нацизмом? Он сказал, что это причастность к великому делу для человечества.

“Ведь эта война была не о том, чья армия победит. А о том, чья философия победит. И важно не только то, что мы победили, но и то, что проиграл нацизм. Проиграл навсегда. С предписанием: исчезнуть из этого мира вместе с ксенофобией, расизмом и неравенством.

И победа над нацизмом для нас — это гордость за украинцев, гордость за наших предков, которые были неотъемлемой частью победы”, — рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что мы никому не позволим минимизировать вклад в победу украинцев, которые не только защитили свою землю, но и в составе советской армии и войск союзников антигитлеровской коалиции совместно с десятками других народов не дали нацистам властвовать в Вене, Париже, Праге, Варшаве, Мадриде, Будапеште, Амстердаме, Брюсселе, Риме, Берлине и многих других городах планеты.

“Мы не забудем и не устанем ежегодно вспоминать сами и напоминать другим, что 30 апреля 1945 года Знамя Победы над Рейхстагом устанавливал украинец Алексей Берест. Что выходец из семьи украинских лемков Стренк устанавливал флаг США на Иводзиме. Что 2 сентября 1945 года акт о безоговорочной капитуляции Японии на линкоре „Миссури“ принимал украинец, генерал-лейтенант Кузьма Деревянко. Что лучшим летчиком Второй мировой является украинец Иван Кожедуб, сбивший более 60 вражеских самолетов. На счету снайперки Людмилы Павличенко — 309 нацистских солдат и офицеров. Что украинский экипаж украинского танка первым разбил ворота концлагеря Аушвиц”, — сказал Зеленский.

Что украинского разведчика Евгения Березняка, прототипа известного киногероя майора Вихря, называют спасителем польского Кракова. И не забудем еще сотни тысяч имен украинцев, которые вписаны в историю Второй мировой войны и победы над нацизмом.

“И все это сегодня умножает боль и печаль, если представить реакцию этих людей на то, что их потомки, современные украинцы, спустя годы спустя снова узнают, что такое война. Сохранить память о Второй мировой было нашей обязанностью. Поэтому из поколения в поколение родители рассказывали о войне сыновьям. Но это перевернулось, и с 2014 года сыновья рассказывают о войне родителям. И уже не дедушки внукам, а внуки дедушкам могут рассказать о таких вещах, как бомбардировка или плене. А в истории города Мариуполя рядом с датой 10 сентября 1944-го появилась дата 13 июня 2014-го. И он и еще много украинских городов на востоке через 76 лет после Второй мировой будут отмечать две даты освобождения”, — рассказал Зеленский.

Он отметил, что все это болезненно и несправедливо во всем, что прошли наши предки, защищая украинскую землю. Но именно их подвиги и героизм дают силу новому поколению украинских военных, наших защитников.

“И именно они дают надежду на то, что обязательно наступит день, когда можно будет пройтись воскресным Донецком, Луганском и Ялтой и увидеть, как набережной гуляют семьи с детьми, фотографируются молодожены, в парке дедушка учит внучку кататься на велосипеде, а рядом уличный скрипач невероятно выполняет „Мелодию“ Мирослава Скорика. И все это происходит под сине-желтыми флагами, в независимой Украине. С верой в это, с надеждой на мир мы благодарим и кланяемся сегодня всем украинцам, которые защищали и освобождали нашу землю от нацистов во Второй мировой войне. С 9 Мая! С Днем победы над нацизмом!”, — подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В День памяти и примирения 8 мая министры иностранных дел Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Хайко Маас обменялись письмами, свидетельствуя свою преданность мира в Европе и во всем мире.



Президент РФ Владимир Путин по случаю празднования Дня Победы направил поздравления лидерам и гражданам стран СНГ. В случае с Украиной и Грузией, обошлось поздравлением только для народов.



Напомним, чтобы обеспечить безопасность всех участников мероприятий 9 мая, к охране правопорядка будут привлечены более 11 тыс. правоохранителей.