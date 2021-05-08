Путін не привітав з Днем Перемоги Зеленського: зате привітав український народ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Президент РФ Володимир Путін з нагоди святкування Дня Перемоги направив привітання лідерам і громадянам країн СНД. У випадку з Україною і Грузією, обійшлося поздоровленням лише для народів, передає УНН з посиланням на заяву Кремля.
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"Володимир Путін направив вітальні послання лідерам і громадянам Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану..., а також народам Грузії і України з нагоди 76-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні", - повідомили у російського президента.
Деталі
Як заявляють в Кремлі, в привітаннях Путін зокрема "висловив упевненість, що традиції братської дружби і взаємовиручки, загартовані в суворі воєнні роки, були і залишаються непорушною основою для побудови і розвитку конструктивних, добросусідських відносин між нашими країнами і народами".
Відзначимо, що Путін припинив вітати українських президентів з Днем перемоги після початку конфлікту на Донбасі. Глави української держави теж не надсилали президенту РФ офіційних вітань.
Доповнення
8 травня в світі відзначають відразу дві пам'ятні дати: День Перемоги в Європі і День пам'яті і примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни. А 9 травня в цьому році відзначать 76-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
В Україні в пам'ятні дати заплановані церемонії покладання квітів, тематичні виставки, зустрічі з ветеранами бойових дій тощо.
Нагадаємо
Щоб забезпечити безпеку всіх учасників заходів 9 травня, до охорони правопорядку будуть залучені понад 11 тис. правоохоронців.