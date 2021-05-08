Путин не поздравил с Днем Победы Зеленского: зато поздравил украинский народ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Президент РФ Владимир Путин по случаю празднования Дня Победы направил поздравления лидерам и гражданам стран СНГ. В случае с Украиной и Грузией, обошлось поздравлением лишь для народов, передает УНН со ссылкой на заявление Кремля.
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“Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана..., а также народам Грузии и Украины по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне”, — сообщили у российского президента.
Детали
Как заявляют в Кремле, в поздравлениях Путин в частности “выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закалённые в суровые военные годы, были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных, добрососедских отношений между нашими странами и народами”.
Отметим, что Путин прекратил приветствовать украинских президентов с Днем Победы после начала конфликта на Донбассе. Главы украинского государства тоже не присылали президенту РФ официальных приветствий.
Дополнение
8 мая в мире отмечают сразу две памятные даты: День Победы в Европе и День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны. А 9 мая в этом году отметят 76-летие победы над нацизмом во Второй мировой войне.
В Украине в памятные даты запланированы церемонии возложения цветов, тематические выставки, встречи с ветеранами боевых действий и тому подобное.
Напомним
Чтобы обеспечить безопасность всех участников мероприятий 9 мая, к охране правопорядка будут привлечены более 11 тыс. правоохранителей.