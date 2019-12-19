Зеленский дал звание "Заслуженный юрист" адвокату Ефремова и Лавриновича

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении почетного звания "Заслуженный юрист Украины" адвокату Солодко Евгению, который вел дело бывшего народного депутата Александра Ефремова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.