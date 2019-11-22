Луганський суд вкотре відклав розгляд справи Єфремова
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Старобільський районний суд Луганської області вкотре відклав розгляд справи стосовно колишнього народного депутата Олександра Єфремова, передає кореспондент УНН.
Сьогодні на відеоконференц-зв’язок із Старобільським районним судом Луганської області вийшов Олександр Єфремов та його адвокат Євгеній Солодко. Проте, через неявку до суду прокурора, було вирішено відкласти розгляд справи.
"Суд відкладає розгляд справи. Зв’яжіться з іншими захисниками та секретарем по засіданню о 10:00 на 19 грудня", - сказав суддя Єфремову та Солодку.
Нагадаємо, колишній народний депутат Олександр Єфремов хотів збільшити межі території місця перебування під особистим зобов’язанням для того, аби зустріти дружину в аеропорту “Бориспіль” та обстежитися у “Феофанії”.
Раніше повідомлялося, що 15 листопада Луганський суд відклав розгляд справи Єфремова через те, що він перебував в лікарні, де йому повинні були провести операцію.
Як повідомляв УНН, екскерівник парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов підозрюється у вчиненні низки кримінальних правопорушень за трьома статтями, а саме: у заволодінні майном “Луганськвугілля”, шляхом зловживання службовим становищем за ч. 5 ст. 191 ККУ; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушенні конституції, що привело до загибелі людей та інших тяжких наслідків за ч. 3 ст. 110 ККУ; у вчиненні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР” за ч. 1 ст. 258-3 ККУ.