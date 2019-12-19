Зеленський дав звання “Заслужений юрист” адвокату Єфремова та Лавриновича
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесного звання “Заслужений юрист України” адвокату Солодку Євгенію, що вів справу колишнього народного депутата Олександра Єфремова. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Указ Президент України № 920/2019. Про присвоєння почесного звання „Заслужений юрист України“ За значний особистий внесок у розбудову правової держави, забезпечення захисту конституційних прав і свобод громадян, високий професіоналізм постановляю: присвоїти почесне звання „Заслужений юрист України“ Солодку Євгенію Вікторовичу, адвокатові, місто Київ”, — йдеться в указі.
Нагадаємо, Євгеній Солодко був адвокатом у справах Олександра Єфремова, а також Олександра Лавриновича та Василя Волги.