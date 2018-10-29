Суд продовжить слухати справу Лавриновича 19 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Подільський районний суд Києва переніс розгляд кримінального провадження щодо колишнього міністра юстиції України Олександра Лавриновича на 19 листопада. Про це повідомив головуючий суддя Павло Отвітовський, передає УНН.
"Оголошується перерва до 14:00 19 листопада", - сказав суддя.
Під час сьогоднішнього засідання адвокат Лавриновича Євген Солодко висловив свої зауваження до обвинувального акту.
Нагадаємо, 17 квітня 2018 року захисту екс-міністра юстиції України Олександра Лавриновича вручили обвинувальний акт у справі повернення до Конституції 1996 року.
Обвинувальний акт щодо Лавриновича, який обвинувачується у вчиненні за попередньою змовою дій, направлених на захоплення колишнім президентом України державної влади (ч.2 ст.27, ч.1 ст.109 КК України), скерували до суду 18 квітня.