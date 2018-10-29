Суд продолжит слушать дело Лавриновича 19 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного производства в отношении бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича на 19 ноября. Об этом сообщил председательствующий судья Павел Отвитовский, передает УНН.
"Объявляется перерыв до 14:00 19 ноября", - сказал судья.
Во время сегодняшнего заседания адвокат Лавриновича Евгений Сладко выразил свои замечания относительно обвинительного акта.
Напомним, 17 апреля 2018 года защита экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича вручили обвинительный акт по делу возвращения к Конституции 1996 года.
Обвинительный акт в отношении Лавриновича, который обвиняется в совершении по предварительному сговору действий, направленных на захват бывшим президентом Украины государственной власти (ч.2 ст.27, ч.1 ст.109 УК Украины), направили в суд 18 апреля.