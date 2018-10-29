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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 26898 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 110750 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 118808 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 157752 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149293 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138857 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129481 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 175259 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118185 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Суд продолжит слушать дело Лавриновича 19 ноября

Суд продолжит слушать дело Лавриновича 19 ноября

Киев  •  УНН

 • 7881 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного производства в отношении бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича на 19 ноября. Об этом сообщил председательствующий судья Павел Отвитовский, передает УНН.

"Объявляется перерыв до 14:00 19 ноября", - сказал судья.

Во время сегодняшнего заседания адвокат Лавриновича Евгений Сладко выразил свои замечания относительно обвинительного акта.

Напомним, 17 апреля 2018 года защита экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича вручили обвинительный акт по делу возвращения к Конституции 1996 года.

Обвинительный акт в отношении Лавриновича, который обвиняется в совершении по предварительному сговору действий, направленных на захват бывшим президентом Украины государственной власти (ч.2 ст.27, ч.1 ст.109 УК Украины), направили в суд 18 апреля.

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