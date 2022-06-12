Зеленский анонсировал о беспошлинном режиме с Британией

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Глава государства сообщил, что правительство страны продолжает работу по облегчению доступа украинских товаров на все важные рынки мира. Уже отменены пошлины в торговле с Европейским Союзом. Соединенные Штаты Америки уже используют беспошлинный режим для украинской стали. Также пошлины упразднила и Канада.

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“Такой же же режим заработает в ближайшее время с Британией. Ожидаем либерализации торговли от Австралии”, — говорится в обращении.

Напомним

Президент анонсировал обращение к Американскому еврейскому комитету.