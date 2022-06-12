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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 44813 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Зеленський анонсував про безмитний режим із Британією

Зеленський анонсував про безмитний режим із Британією

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення, Президент України Володимир Зеленський анонсував про безмитний режим із Британією. Про це інформує УНН.

Деталі

Глава держави повідомив, що уряд країни продовжує роботу для полегшення доступу українських товарів на всі важливі ринки світу. Вже скасовані мита в торгівлі з Європейським Союзом. Сполучені Штати Америки вже застосовують безмитний режим для української сталі. Також мита скасувала й Канада.

Цитата

“Такий же режим запрацює найближчим часом з Британією. Очікуємо лібералізації торгівлі від Австралії”, — йдеться у зверненні.

Нагадаємо

Президент анонсував звернення до Американського єврейського комітету.

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