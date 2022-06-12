Зеленський анонсував про безмитний режим із Британією

Деталі

Глава держави повідомив, що уряд країни продовжує роботу для полегшення доступу українських товарів на всі важливі ринки світу. Вже скасовані мита в торгівлі з Європейським Союзом. Сполучені Штати Америки вже застосовують безмитний режим для української сталі. Також мита скасувала й Канада.

Цитата

“Такий же режим запрацює найближчим часом з Британією. Очікуємо лібералізації торгівлі від Австралії”, — йдеться у зверненні.

Нагадаємо

Президент анонсував звернення до Американського єврейського комітету.