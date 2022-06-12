Зеленський анонсував про безмитний режим із Британією
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення, Президент України Володимир Зеленський анонсував про безмитний режим із Британією. Про це інформує УНН.
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Глава держави повідомив, що уряд країни продовжує роботу для полегшення доступу українських товарів на всі важливі ринки світу. Вже скасовані мита в торгівлі з Європейським Союзом. Сполучені Штати Америки вже застосовують безмитний режим для української сталі. Також мита скасувала й Канада.
Цитата
“Такий же режим запрацює найближчим часом з Британією. Очікуємо лібералізації торгівлі від Австралії”, — йдеться у зверненні.
Нагадаємо
Президент анонсував звернення до Американського єврейського комітету.