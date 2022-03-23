Зеленский: 24 марта — месяц нашего сопротивления

Детали

"24 марта — месяц нашего сопротивления. Героического сопротивления украинского государства, украинского народа безжалостному вторжению россии. Уже месяц нашей защиты от попыток нас уничтожить, стереть с лица земли", — сказал президент.

Он обратил внимание, что первоначальный замысел кремля развалился еще в первые дни вторжения. По его словам, путин и его прихвостни думали, что украинцы испугаются и не будут бороться. Но оккупанты ошиблись.

"Они (русские — ред.) ничего не знают о нас, об украинцах. Ничего не знают вообще о свободе. О том, какая она ценная. Они не знают, как свобода обогащает жизнь. Дает жизни смысл", - сказал глава государства.

Зеленский предупредил, что россия пытается мобилизовать все свои силы в войне против Украины.

"Оккупантов все еще очень много. россия достает живую силу отовсюду. Технику. Авиабомбы, ракеты. Ищет наемников по миру. Любых подонков, которые способны стрелять в мирных людей", — сказал президент.

Зеленский напомнил, что российские войска разрушают украинские города, убивают без разбора гражданских людей, насилуют женщин, похищают детей, расстреливают беженцев, захватывают гуманитарные колонны, занимаются мародерством, сжигают музеи, взрывают школы, больницы, университеты, жилые кварталы и прочее.

"Российские войска не знают предела зла", - подчеркнул Зеленский.