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Зеленский - журналистам Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана: ОДКБ дает возможность рф влиять на ваши страны

Зеленский - журналистам Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана: ОДКБ дает возможность рф влиять на ваши страны

Киев  •  УНН

25 мая 2024, 13:38  •  441 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что ни одна страна Азии не может иметь стратегического союза с путинской россией, поскольку Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан на 100% находятся под угрозой нападения, и такой союз ограничит их независимость.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что стратегического союза с путиным не может быть ни у одной из стран Азии. Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан находятся под ударами на 100%, а возможные союза с рф - это возможность влиять на страны-союзников. Об этом Глава украинского государства заявил в разговоре с журналистам из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, передает УНН.

Что касается союза - военного и стратегического - с россией, то стратегического союза с путиным не может быть ни у одной из ваших стран. Вы все под ударами на 100%. Сегодня ОДКБ и другие структуры - это возможность влиять на ваши страны. Ваши страны сегодня не влияют на политику кремля и на россию. россия больше, и экономически, и вооруженно сильнее, чем ваши страны. А это всегда для них максимальная возможность ограничивать вашу независимость 

- сказал Зеленский.

Он добавил, что считает, что связи ваших государств на уровне лидеров с россией есть именно потому, что они пытаются балансировать, они боятся путина.

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прорыв российских оккупантов в направлении Харькова, который произошел чуть более двух недель назад, закончился военными жертвами 1 к 8, один украинец на восемь россиян. путину абсолютно плевать на понимание человеческой жизни.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
kirgizstanКыргызстан
uzbekistanУзбекистан
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kazakhstanКазахстан
kharkivХарьков
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