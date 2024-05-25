Зеленський - журналістам Казахстану, Киргизстану та Узбекистану: ОДКБ дає можливість рф впливати на ваші країни
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський попередив, що жодна країна Азії не може мати стратегічного союзу з путінською росією, оскільки Казахстан, Киргизстан та Узбекистан на 100% перебувають під загрозою нападу, і такий союз обмежить їхню незалежність.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що стратегічного союзу з путіним не може бути в жодної з країн Азії. Казахстан, Киргизстан та Узбекистан перебувають під ударами на 100%, а можливі союзу з рф - це можливість впливати на країни-союзників. Про це Глава української держави заявив у розмові з журналістам з Казахстану, Киргизстану та Узбекистану, передає УНН.
Що стосується союзу - військового та стратегічного - з росією, то стратегічного союзу з путіним не може бути в жодної з ваших країн. Ви всі під ударами на 100%. Сьогодні ОДКБ та інші структури - це можливість впливати на ваші країни. Ваші країни сьогодні не впливають на політику кремля і на росію. росія більша, і економічно, і збройно сильніша, ніж ваші країни. А це завжди для них максимальна можливість обмежувати вашу незалежність
Він додав, що вважає, що зв'язки ваших держав на рівні лідерів з росією є саме через те, що вони намагаються балансувати, вони бояться путіна.
Нагадаємо
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що прорив російських окупантів у напрямку Харкова, який стався трохи більше двох тижнів тому, закінчився військовими жертвами 1 до 8, один українець на вісім росіян. путіну абсолютно начхати на розуміння людського життя.