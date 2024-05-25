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Зеленський сказав, якими військовими жертвами закінчився для окупантів "прорив у напрямку Харкова"

Зеленський сказав, якими військовими жертвами закінчився для окупантів "прорив у напрямку Харкова"

Київ • УНН

 • 112406 перегляди

Просування російських окупантів до Харкова два тижні тому призвело до того, що співвідношення військових втрат українців до росіян склало 1:8, що свідчить про зневагу путіна до людського життя, заявив президент Зеленський.

Прорив російських окупантів у напрямку Харкова, який стався трохи більше двох тижнів тому, закінчився військовими жертвами 1 до 8, один українець на вісім росіян. путіну абсолютно начхати на розуміння людського життя. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у розмові з журналістам з Казахстану, Киргизстану та Узбекистану, передає УНН.

Деталі

"путіну абсолютно начхати на розуміння людського життя. Мало того, йому начхати на те, хто якою мовою говорить. Йому начхати і на своїх людей, як на цивільних, так і на військових. Їхній прорив у напрямку Харкова, який стався трохи більше двох тижнів тому, закінчився військовими жертвами 1 до 8, один українець на вісім росіян. Скажіть, десь там дається ця статистика, чи йому цікаві втрати людей чи ні?" - сказав Зеленський.

"Я постійно отримую аналітику про вбивство російських військових. 2-3 тисячі сімей втратили своїх дітей. Та йому абсолютно начхати. путін у цей час у лазні перебуває, чи де він там - у СПА... Він тим часом займається зовсім іншим. Але ручки він свої маленькі не відмиє від цього кровопролиття", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українським військовим на Харківщині вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння.

Павло Башинський

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