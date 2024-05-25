Зеленский сказал, какими военными жертвами закончился для оккупантов "прорыв в направлении Харькова"

Прорыв российских оккупантов в направлении Харькова, который произошел чуть больше двух недель назад, закончился военными жертвами 1 к 8, один украинец на восемь россиян. путину абсолютно плевать на понимание человеческой жизни. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистам из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, передает УНН.

Детали

"путину абсолютно плевать на понимание человеческой жизни. Мало того, ему плевать на то, кто на каком языке говорит. Ему плевать и на своих людей, как на гражданских, так и на военных. Их прорыв в направлении Харькова, который произошел чуть больше двух недель назад, закончился военными жертвами 1 к 8, один украинец на восемь россиян. Скажите, где-то там дается эта статистика, ему интересны потери людей или нет?", - сказал Зеленский.

"Я постоянно получаю аналитику об убийстве российских военных. 2-3 тысячи семей потеряли своих детей. И ему абсолютно наплевать. путин в это время в бане находится, или где он там - в СПА... Он тем временем занимается совсем другим. Но ручки он свои маленькие не отмоет от этого кровопролития", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским военным на Харьковщине удалось взять под боевой контроль территорию приграничья.