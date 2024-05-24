Українським військовим вдалося взяти під бойовий контроль прикордоння на Харківщині - Зеленський
Київ • УНН
Українські військові встановили бойовий контроль над прикордонними районами Харківської області, куди вторглися російські окупанти.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українським військовим на Харківщині вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, передає УНН.
Провів у Харкові безпекову нараду – були доповіді військових, керівників спеціальних служб, обласної та міської влад. Зараз нашим воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти. І я дякую кожному підрозділу, який забезпечує необхідні результати у знищенні окупанта
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський відвідав Харків, щоб обговорити оперативну ситуацію, підготовку до зими, оборону, зокрема на Вовчанському напрямку, відновлення енергетичної інфраструктури та житло для переселенців у регіоні.