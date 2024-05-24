Украинским военным удалось взять под боевой контроль приграничье на Харьковщине - Зеленский

Сильные ливни снова вернулись на юг Бразилии: 64 человека до сих пор считаются пропавшими без вести

Сильные дожди в самом южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул вызвали новые наводнения в районах столицы страны Порту-Алегри, разрушив усилия по ликвидации последствий смертоносных наводнений в прошлом месяце, которые унесли жизни 163 человек и заставили эвакуировать 600 000 человек.