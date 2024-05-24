Украинским военным удалось взять под боевой контроль приграничье на Харьковщине - Зеленский
Киев • УНН
Украинские военные установили боевой контроль над приграничными районами Харьковской области, куда вторглись российские оккупанты.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским военным на Харьковщине удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, передает УНН.
Провел в Харькове совещание по безопасности - были доклады военных, руководителей специальных служб, областной и городской власти. Сейчас нашим воинам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты. И я благодарю каждое подразделение, которое обеспечивает необходимые результаты в уничтожении оккупанта
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьков, чтобы обсудить оперативную ситуацию, подготовку к зиме, оборону, в частности на Волчанском направлении, восстановление энергетической инфраструктуры и жилье для переселенцев в регионе.
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