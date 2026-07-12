Зеленский заявил, что в составе руководителей правоохранительных органов произойдут изменения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будут изменения в составе руководителей правоохранительных органов, передает УНН.

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Глава государства встретился с премьер-министром Юлией Свириденко и сообщил, что "Украина меняет свою политическую стратегию".

В Украине начнутся и кадровые изменения, которые должны гарантировать реализацию обновленной политической стратегии... Будут также изменения в составе руководителей правоохранительных органов - сообщил Глава государства.

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Президент Зеленский объявил об обновлении Кабинета министров и отставке премьер-министра Свириденко. Он предложил ей возглавить новое направление в отношениях с ключевым партнером.