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Зеленский заявил, что предложение о личной встрече с путиным остается в силе

Киев • УНН

 • 868 просмотра

Президент Украины заявил, что Киев продолжает настаивать на дипломатическом пути завершения войны. Предложение о личной встрече с путиным остается в силе.

Зеленский заявил, что предложение о личной встрече с путиным остается в силе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев продолжает настаивать на дипломатическом пути завершения войны и остается открытым к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, пишет УНН.

Детали

По словам президента, Украина неоднократно демонстрировала готовность к переговорному процессу на высшем уровне.

Предложение о личной встрече с Путиным остается в силе

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что именно Россия должна продемонстрировать готовность к реальному завершению войны и достижению справедливого мира.

Киев настаивает на необходимости завершения войны

Президент подчеркнул, что Украина заинтересована в восстановлении мира и безопасности, а не в затягивании боевых действий.

Путин должен сделать выбор в пользу дипломатии и нормального мира

– заявил Зеленский.

Глава государства в очередной раз подчеркнул, что Украина поддерживает все инициативы, которые могут приблизить справедливый и прочный мир, основанный на международном праве и уважении к суверенитету государств.

Зеленский заявил о российских ретрансляторах дронов в Беларуси и выдвинул требование Минску20.06.26, 19:37 • 4264 просмотра

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитика