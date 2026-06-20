Зеленский заявил, что предложение о личной встрече с путиным остается в силе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев продолжает настаивать на дипломатическом пути завершения войны и остается открытым к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, пишет УНН.

По словам президента, Украина неоднократно демонстрировала готовность к переговорному процессу на высшем уровне.

Предложение о личной встрече с Путиным остается в силе