Зеленский заявил, что предложение о личной встрече с путиным остается в силе
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что Киев продолжает настаивать на дипломатическом пути завершения войны. Предложение о личной встрече с путиным остается в силе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев продолжает настаивать на дипломатическом пути завершения войны и остается открытым к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, пишет УНН.
Детали
По словам президента, Украина неоднократно демонстрировала готовность к переговорному процессу на высшем уровне.
Предложение о личной встрече с Путиным остается в силе
Он отметил, что именно Россия должна продемонстрировать готовность к реальному завершению войны и достижению справедливого мира.
Киев настаивает на необходимости завершения войны
Президент подчеркнул, что Украина заинтересована в восстановлении мира и безопасности, а не в затягивании боевых действий.
Путин должен сделать выбор в пользу дипломатии и нормального мира
Глава государства в очередной раз подчеркнул, что Украина поддерживает все инициативы, которые могут приблизить справедливый и прочный мир, основанный на международном праве и уважении к суверенитету государств.
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