Зеленский заявил, что мужчины мобилизационного возраста, выехавшие незаконно, должны быть в поле внимания других стран

Мужчины мобилизационного возраста, незаконно покинувшие Украину во время военного положения, должны находиться в поле зрения украинских служб и органов власти тех государств, где они сейчас находятся. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.

По словам Главы государства, вопрос возвращения таких граждан важен с точки зрения справедливости и обороноспособности страны.

Президент подчеркнул, что украинская армия нуждается в ротациях, а военнослужащие, длительное время находящиеся на фронте, истощены постоянными боевыми нагрузками.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины рассчитывают на возвращение граждан для усиления обороны государства и проведения ротаций в армии.

