Зеленский заявил, что мужчины мобилизационного возраста, выехавшие незаконно, должны быть в поле внимания других стран
Киев • УНН
Президент заявил о необходимости внимания к мужчинам за границей для проведения ротаций в ВСУ. Возвращение граждан важно для обороноспособности страны.
Мужчины мобилизационного возраста, незаконно покинувшие Украину во время военного положения, должны находиться в поле зрения украинских служб и органов власти тех государств, где они сейчас находятся. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.
По словам Главы государства, вопрос возвращения таких граждан важен с точки зрения справедливости и обороноспособности страны.
Президент подчеркнул, что украинская армия нуждается в ротациях, а военнослужащие, длительное время находящиеся на фронте, истощены постоянными боевыми нагрузками.
Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины рассчитывают на возвращение граждан для усиления обороны государства и проведения ротаций в армии.
Зеленский также неоднократно заявлял, что государство работает над сохранением боеспособности армии и справедливым распределением нагрузки между теми, кто защищает страну.
