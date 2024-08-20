Зеленский заявил, что готовится усиление ПВО Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня была обсуждена с партнерами работа по ПВО - новых систем для Украины, готовится усиление, передает УНН.

Обсудили сегодня работу с партнерами по ПВО - новых систем для Украины. Мы готовим усиление - сказал Зеленский.

Также он сообщил, что был доклад Главкома Сырского.

Фронт. Оборона на Покровском и Торецком направлениях. Тяжелая ситуация, но ребята делают все, чтобы уничтожать оккупанта. Также Головком доложил и об обновлениях на Курском направлении. Мы достигаем определенных целей. И приоритет, как и раньше, - это пополнение обменного фонда для Украины - рассказал Зеленский.

Дополнение

Ранее Зеленский сообщал, что Украина вдвое должна усилить ПВО в течение лета.

Посол Германии в Украине Мартин Йегер сообщил, что в Украину уже прибыла третья система Patriot из Германии, его украинский экипаж успешно прошел подготовку в ФРГ.