Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский решает вопрос дефицита дизельного топлива для Украины. Эксперты же уверяют, что сейчас нехватки топлива нет.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время визита в страны Ближнего Востока пытается решить вопрос о поставках дизеля для Украины. Об этом Зеленский заявил в эфире телемарафона, передает УНН.
В свою очередь у меня есть вопрос о дефиците дизеля от Кабмина и "Нафтогаза". Понимаю задачи для безопасности Украины. Считаю, что этот вопрос я решаю. У нас 90% из дефицита, который может произойти, 90% - это дизель. Поэтому закрываем этот вопрос
Напомним
По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, дефицита дизельного топлива сейчас нет и не ожидается. Контрактование на апрель продолжается, в среднем 40% уже зарезервировано.