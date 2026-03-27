Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський вирішує питання дефіциту дизельного пального для України. Експерти натомість запевняють, що наразі браку палива немає.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час візиту до країн Близького Сходу намагається вирішити питання про постачання дизелю для України. Про це Зеленський заявив в ефірі телемарафону, передає УНН.
Своєю чергою у мене є питання про дефіцит дизеля від Кабміну і "Нафтогазу". Розумію завдання для безпеки України. Вважаю, що це питання я вирішую. У нас 90% із дефіциту, який може статися, 90% - це дизель. Тому закриваємо це питання
Він додав, що під час візиту на Близький Схід він вирішує проблему з поставками дизеля в Україну.
За словами директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, дефіциту дизельного палива наразі немає і не очікується. Контрактування на квітень триває, в середньому 40% вже зарезервовано.