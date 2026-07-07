Зеленский ввел санкции против экснардепа Березы, который уже имеет ограничения от путина

Фото: facebook.com/borislav.bereza

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении бывшего народного депутата Борислава Березы. В ответ последний заявил, что уже имеет санкции против себя, введенные российским диктатором владимиром путиным. Об этом сообщает УНН.

Детали

Указ о введении санкций опубликован на сайте Президента Украины. Это решение касается 15 человек и восьми компаний. Им инкриминируют поддержку агрессивной политики россии против Украины, распространение кремлевской пропаганды, искажение фактов и незаконное осуществление деятельности на временно оккупированных территориях Украины.

При этом в Офисе Президента не уточнили, почему Береза оказался в санкционном списке. Сам же экснардеп заявил, что уже имеет санкции против себя и от российского диктатора владимира путина.

Вообще иметь одновременные санкции от путина и Зеленского - это бинго! Интересно, а как они это объяснят? Потому что за разоблачение коррупции и за критику власти - это будет прямо в яблочко - написал он в Telegram.

Напомним

Президент Украины подписал указы о санкциях против 30 юридических лиц и 42 физических лиц, которые поставляют оборудование для заводов российского ВПК, и против 15 пропагандистов, поддерживающих войну. Под санкции попали пропагандисты владимир романов и илья туманов, а также бывшая спортсменка по синхронному плаванию, экстелеведущая программы "Слабое звено", депутат московской городской думы мария киселева.