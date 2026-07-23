Зеленский встретился с премьер-министром Ирландии в Киеве и вместе почтил память погибших украинских воинов

$44.770.0251.070.03
ukenru
11:09 • 1354 просмотра
Украина получила второй транш от МВФ на $690 млн
Эксклюзив
10:14 • 6892 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
09:04 • 13144 просмотра
Рубио заявил, что для достижения мира в Украине потребуются "новые идеи"
07:28 • 16696 просмотра
ЕС официально дал зеленый свет 21-му пакету санкций против россии - под ударом доходы и теневой флот рф
23 июля, 05:23 • 23539 просмотра
ЕС уходит на летние каникулы без открытия новых кластеров для Украины. Снова заблокировала Венгрия
22 июля, 21:32 • 28160 просмотра
Зеленский уволил Ченцова с должности представителя Украины при ЕСPhoto
22 июля, 16:21 • 41171 просмотра
Зеленский обсудил с представителями Трампа восстановление дипломатии для завершения войны - журналист
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 80949 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
22 июля, 12:44 • 44223 просмотра
МВФ обновил список требований для Украины в части налогообложенияVideo
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 75275 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
2.1м/с
33%
745мм
Популярные новости
ООН привлечет 358 млн долларов на зимнюю помощь Украине23 июля, 02:31 • 11896 просмотра
ЕС готовится одобрить 21-й пакет санкций против рф, Греция сняла блокаду после уступок по российскому СПГ - FT05:54 • 22683 просмотра
Эксруководителю оборонного ГП и трем сотрудникам объявили новые подозрения из-за многомиллионной схемы - ГенпрокурорVideo07:42 • 20234 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo08:18 • 17053 просмотра
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"09:34 • 10195 просмотра
публикации
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 80949 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 75275 просмотра
Обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex требует проводить судебные заседания по делу о смерти Аднана Кивана раз в месяцPhoto22 июля, 09:34 • 54697 просмотра
Как выбрать арбуз без нитратов: работают ли домашние способы проверки21 июля, 15:04 • 64039 просмотра
Уголовное преследование без налоговых нарушений: что не так с делами БЭБ против авиакомпаний21 июля, 10:46 • 73242 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Лавров Сергей Викторович
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Крым
Греция
Реклама
УНН Lite
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"09:34 • 10238 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo08:18 • 17094 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 65160 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 55576 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 66222 просмотра
Актуальное
Золото
MIM-104 Patriot
Техника
Фильм
Социальная сеть

Зеленский встретился с премьер-министром Ирландии в Киеве и вместе почтил память погибших украинских воинов

Киев • УНН

 • 1130 просмотра

Президент Зеленский встретился с премьером Ирландии Михолом Мартином в Киеве. Лидеры почтили память погибших украинских защитников.

Зеленский встретился с премьер-министром Ирландии в Киеве и вместе почтил память погибших украинских воинов

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Перед началом переговоров лидеры почтили память погибших украинских защитников. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Ценим неизменное уважение Ирландии к нашим людям. Сегодня свой визит в Украину Премьер-министр Ирландии Михол Мартин начал с почтения памяти наших погибших воинов

- сообщил Зеленский.

Президент отметил, что так же Ирландия начала и свое председательство в Совете ЕС – с уважения к тем, кто сегодня защищает всю Европу, к Украинскому народу.

Зеленский поблагодарил Ирландию за эту солидарность с Украиной и украинскими людьми.

Вечная честь всем нашим защитникам и защитницам, которые отдали свои жизни в борьбе за наше государство, за Украинский народ и за сохранение безопасности Европы. Светлая память каждому и каждой

- добавил Президент.

Напомним

Михол Мартин сегодня в Киеве для переговоров с Президентом Украины и новым Премьер-министром. Обсуждают войну, поддержку ЕС и вступление Украины в блок.

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Республика Ирландия
Совет Европейского Союза
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина
Киев