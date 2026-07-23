Зеленский встретился с премьер-министром Ирландии в Киеве и вместе почтил память погибших украинских воинов

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Перед началом переговоров лидеры почтили память погибших украинских защитников. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Ценим неизменное уважение Ирландии к нашим людям. Сегодня свой визит в Украину Премьер-министр Ирландии Михол Мартин начал с почтения памяти наших погибших воинов - сообщил Зеленский.

Президент отметил, что так же Ирландия начала и свое председательство в Совете ЕС – с уважения к тем, кто сегодня защищает всю Европу, к Украинскому народу.

Зеленский поблагодарил Ирландию за эту солидарность с Украиной и украинскими людьми.

Вечная честь всем нашим защитникам и защитницам, которые отдали свои жизни в борьбе за наше государство, за Украинский народ и за сохранение безопасности Европы. Светлая память каждому и каждой - добавил Президент.

Напомним

Михол Мартин сегодня в Киеве для переговоров с Президентом Украины и новым Премьер-министром. Обсуждают войну, поддержку ЕС и вступление Украины в блок.